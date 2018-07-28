ЛНР: За сутки украинские боевики произвели три обстрела

Луганск, , 08:30 — REGNUM Украинские боевики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на министерство обороны ЛНР.

По данным военных, под украинский обстрел попали районы с1л Желобок и Сокольники.

Боевики вели огонь из 82-мм миномётов, стрелкового оружия и различных видов гранатомётов.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили, что украинские боевики развертывают зенитно-ракетные комплексы на линии фронта. При этом киевские силовики не допускают на места развертывания ЗРК наблюдателей ОБСЕ.