The Hill: НАСА может вручить Израилю билет в космос

Максим Исаев, , 09:08 — REGNUM

Недавно глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Бриденстайн направился в свою первую международную поездку. Израиль стал первым в списке стран, которые намерен посетить Бриденстайн. Глава американского космического агентства встретился с представителями израильского правительства и частного сектора. Бриденстайн подписал соглашение о налаживании партнерских отношений с Израилем в рамках космической программы НАСА. Это разумный шаг, учитывая достижения Израиля в области технологий, пишет Марк Р. Уитингтон в статье для американского издания The Hill.

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Согласно данным Space News, Бриденстайн рассматривает возможность включения израильского космонавта в состав будущей миссии. Когда у Израиля появится такая возможность, неясно. Коммерческие проекты SpaceX и Boeing все еще не завершены. Космический аппарат Orion, который будет запущен на платформе Space Launch, будет введен в эксплуатацию только в начале 2020-х годов.

Следует отметить, что пилот израильских ВВС Илан Рамон вошел в состав команды космического шаттла «Колумбия». Он погиб вместе с остальной командой во время взрыва шаттла в небе над Техасом.

Израиль и любая другая страна, обладающая серьезным технологическим опытом и находящаяся в дружеских отношениях с США, должна, во что бы то ни стало, сотрудничать с НАСА. Бриденстайн подписал соглашения о партнерстве с рядом других стран, включая ОАЭ, у которых сформирован собственная команда космонавтов. Израиль и любая другая страна, которая хочет оставить свой след в космосе, должна также начать выстраивание партнерских отношений с коммерческим космическим сектором США.

Помимо двух коммерческих пилотируемых кораблей, проектируемых SpaceX и Boeing, ведутся и другие разработки. Например, Blue Origin, компания, основанная Джеффом Безосом, запустит орбитальные полеты к 2020 году. На следующий год компания SpaceX запланировала испытания ракеты-носителя и космического аппарата нового поколения Big Falcon Rocket. Через несколько лет Big Falcon Rocket смогут использовать для полетов в дальний космос.

Такие компании, как Bigelow и Axiom, планируют создание частных космических станций, которые придут на смену Международной космической станции. Данные компании получают всяческую поддержку со стороны НАСА. Другие компании, такие как Moon Express и Planetary Resources, разрабатывают проекты по добыче полезных ископаемых на Луне и астероидах.

Все перечисленные проекты могут предоставить небольшой, но технологически развитой стране, такой как Израиль, возможность заявить о себе в космосе. Если Израиль все сделает правильно, то следующий израильский астронавт сможет совершить полет в космос на коммерческом пилотируемом космическом корабле, либо даже высадиться на лунную поверхность.

Израильская некоммерческая организация SpaceIL планирует высадить первый частный роботизированный зонд на лунную поверхность с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Запуск запланирован на декабрь этого года. Данный проект идеально подходит для более амбициозных израильских космических полетов.

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Следует также отметить, что американское космическое агентство, скорее всего, будет отправлять в космос большинство своих экипажей с помощью коммерческих ракет-носителей. Предстоящий коммерческий космический бум предоставит для НАСА и других космических агентств гораздо больше возможностей за гораздо меньшие деньги. Космические полеты станут доступны для большего количества людей. Израиль станет не единственной страной, которая воспользуется новыми космическими возможностями. Однако Израиль может стать одним из первых.