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Бывший посол США в Киеве уверен, что Украина уже захвачена Красной армией

Политика

Джон Хербст продемонстрировал уровень американской дипломатии

Вашингтон, 28 июля 2018, 08:15 — REGNUM  Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что в 2014 году Красная армия вторглась на Украину. Об этом он заявил сегодня, 28 июля, в эфире телеканала RTVI.

В эфире состоялся спор Хербста с российским политологом Евгением Минченко. В ходе спора Хербст начал выдвигать абсурдные и громкие обвинения в адрес России. Так, он договорился до того, что именно Россия якобы виновата в отпадении Донбасса от Украины, и что вообще, в 2014 году Красная армия вторглась на Украину.

«Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал Хербст на полном серьезе.

На это Минченко возразил Хербсту, что вообще-то США спонсировали государственный переворот на Украине и особо этого не скрывают.

Хербст не нашел ничего лучше, как перейти на оскорбления оппонента. Справедливые возражения Минченко он назвал «глупостями». В ответ на это российский политолог заявил, что Хербст — никакой не дипломат, а обычный хам. Ведущая RTVI прервала вышедшую из-под контроля полемику.

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