Порошенко уверен, что Вселенский патриарх даст УПЦ автокефалию

Киев, , 08:00 — REGNUM Администрация президента Украины Петра Порошенко утверждает, что Вселенский патриарх Варфоломей якобы направил главе Украины послание, в котором сказано, что конечная цель Вселенского патриархата — «даровать украинской церкви автокефалию». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте президента Украине накануне, 27 июля.

Утверждается, что данное послание Порошенко было передано делегацией Вселенского патриархата, которая прибыла на Украину «по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси — Украины».

При этом в Украинской православной церкви Московского патриархата отметили, что в послании патриарха Варфоломея нет ничего необычного. Там лишь сказано, что Вселенский патриарх надеется на восстановление восстановление канонического единства православных на Украине.

Напомним, украинские власти стремятся оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата и требуют от Вселенского патриарха автокефалии.

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