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В департаменте экономической политики Москвы произошли кадровые перемены

Политика

«Освободить Беззубика Романа Евгеньевича от замещаемой долж­ности»

Москва, 28 июля 2018, 06:16 — REGNUM  Роман Беззубик ушел в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

Соответствующее распоряжение, подписанное столичным мэром Сергеем Собяниным, опубликовано на его сайте.

«Освободить Беззубика Романа Евгеньевича от замещаемой долж­ности первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы и уволить с государствен­ной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера­ции», — сказано в распоряжении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин собирается баллотироваться в мэры Москвы на очередных выборах. 24 июля он сказал, что почти все его предвыборные обещания выполнены.

Читайте ранее в этом сюжете: «Со спокойной совестью»: Собянин оценил итоги своих предвыборных обещаний

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