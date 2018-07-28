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Северная Корея создала рабочую группу для переговоров с Японией

Политика

Она вероятно будет отвечать за укрепление связей между двумя странами

Северная Корея создала рабочую группу для переговоров с Японией
Rita Willaert
Северная Корея

Токио, 28 июля 2018, 05:51 — REGNUM  КНДР создала рабочую группу для проведения переговоров с Японией по различным вопросам, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что переговорная группа была создана предположительно между апрелем 2018 года и саммитом лидеров США и КНДР, проходившем 12 июня в Сингапуре. Это, по мнению агентства, говорит о стремлении КНДР наладить диалог с Японией в результате меняющейся ситуации на Корейском полуострове.

«Северная Корея ранее в этом году высказывалась, что укрепление связей с Японией будет следующей задачей после налаживания отношений с США, Южной Кореей и Китаем», — сообщил собеседник агентства.

Пока не известно, кто возглавляет эту рабочую группу и когда может состояться встреча этой группы с японской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио выступает за полную и абсолютную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Японии: Денуклеаризация Северной Кореи должна быть тотальной

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