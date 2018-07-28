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Конец турне: Си Цзиньпин прибыл в Маврикий с дружественным визитом

Политика

Китайский лидер вместе с женой Пэн Лиюань были приняты маврикийским премьер-министром Правиндом Джагнотом и его женой Кобитой Рамдани в аэропорту столицы страны Порт-Луи

Порт-Луи, 28 июля 2018, 05:42 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 27 июля в Маврикий в рамках дружественного визита в страну по завершению саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Китайский лидер вместе с женой Пэн Лиюань были приняты маврикийским премьер-министром Правиндом Джагнотом и его женой Кобитой Рамдани в аэропорту столицы страны Порт-Луи. После пышной церемонии в честь прибытия председателя Си, лидеры двух стран провели «душевные переговоры».

По словам Си, Китай и Маврикий поддерживают дружественные двусторонние отношения, а сам он надеется обсудить с Джагнотом вопросу отношений между странами и международные проблемы, которые вызывают общую озабоченность двух стран.

Напомним, что Маврикий является последней остановкой в африканском и первом зарубежном турне председателя КНР Си Цзиньпина после переизбрания его на пост главы государства в марте 2018 года. За свое турне Си уже посетил Объединённые Арабские Эмираты, Сенегал, Руанду и ЮАР, где принял участие в 10-м саммите стран БРИКС.

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Китай и страны Африки
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