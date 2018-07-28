Си Цзиньпин призвал развивающиеся страны усиливать «БРИКС плюс»

Йоханнесбург, ЮАР, , 05:30 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал формирующиеся рыночные экономики и развивающиеся страны наращивать сотрудничество в рамках расширенного БРИКС перед лицом общих вызовов, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

В своей речи на саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге Си заявил о необходимости совместного углубления взаимовыгодного партнерства в эпоху 4-й промышленной революции, используя для этого формат «БРИКС плюс». По его мнению, новый формат отношений должен суметь защитить многосторонность в экономике, развивая международный порядок в рациональном направлении Повестки дня устойчивого развития 2030.

Напомним, что 27 июля завершился трехдневный саммит стран-участниц БРИКС, ставший уже десятым. На нем было затронуто множество проблем и вопросов, беспокоящих развивающиеся страны, особое внимание было уделено проблемам Африки.