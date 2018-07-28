МИД Китая выразил надежду на мирный политический переход в Пакистане

Пекин, , 05:16 — REGNUM Китай пристально наблюдает за всеобщими выборами в Пакистане и надеется на мягкий политический переход в стране, заявил пресс-секретарь МИД КНР, передает 27 июля агентство Синьхуа.

Председатель пакистанской партии «Техрик-е-Инсаф» Имран Хан объявил 26 июля о своей победе на выборах. Он высоко отзывался об отношениях с Китаем во время телевизионного заявления, отметив, что новое правительство Пакистана продолжит развивать дружественное сотрудничество с Поднебесной.

«Китай пристально следит за всеобщими выборами в Пакистане и искренне надеется, что страна сумеет реализовать плавный политический переход, сохранив стабильность и развитие… Имран Хан еще раз повторил, что отношения с Китаем являются крайне важными для внешней политики Пакистана и при этом не важно, какая партия победит, дружба в отношениях с Китаем останется неизменной», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции.

По словам Гэна, тёплые слова Имран Хана не остались незамеченными в Китае, который является твердым постоянным стратегическим партнером Поднебесной, что останется неизменным несмотря не любые изменения ситуации.

Напомним, что 25 июля состоялись всеобщие парламентские выборы в Пакистане, после того, как 31 мая 2018 года истек полномочий действовавшего правительства Шахида Хакана Аббаси, а власть перешла временному правительству во главе с Насирулом Мульком. Победу одержала партия «Техрик-е-Инсаф» во главе с Имран Ханом.

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