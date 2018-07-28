Китай и Турция: Си Цзиньпин призвал Эрдогана перейти от слов к делу

Йоханнесбург, ЮАР, , 05:01 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Раджеп Эрдоган договорились во время встречи в кулуарах 10-го саммита стран БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге укреплять двусторонние отношения, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Си призвал страны трансформировать консенсус, достигнутый им и Эрдоганом в конкретные результаты, поддерживая обмены на всех уровнях и во всех областях, улучшая взаимное политическое доверия и развивая политическое взаимодействие, уважая взаимные интересы и стремясь к прорыву в борьбе с терроризмом. По словам Си, Турция является важной развивающейся рыночной экономикой на Ближнем Востоке, подчеркивая, что Китай намерен наращивать взаимодействие с ней в рамках «БРИКС плюс».

Эрдоган, в свою очередь, назвал развитие отношений между Китаем и Турцией удовлетворительными. При этом, Турция намерена наращивать более тесные отношения с Китаем на высшем уровне и углублять партнерство в сферах экономики, торговли, инвестиций, инфраструктурного строительства, борьбы с терроризмом и безопасности, что даст пользу для развития и стабильности в регионе. Турция также поддерживает совместное строительство «Нового шелкового пути» и осуждает протекционизм, выступая за свободную торговлю, добавил Эрдоган.

Напомним, что с 25 по 27 июля в южноафриканском Йоханнесбурге прошел юбилейный десятый саммит БРИКС, темой которого стала «БРИКС в Африке: сотрудничество в целях инклюзивного роста и общего процветания в ходе 4-й промышленной революции».