Поцелуй Трампа: Юнкер заявил, что с ним это случилось впервые

Берлин, , 03:10 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил на вопрос корреспондента телеканала Tagesshau о случившемся с ним поцелуем от президента США Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне 25 июля.

«Я думаю, такое случилось со мной впервые. И в отличие от моего обычного поведения, инициатива на этот раз исходила не от меня», — поделился Юнкер.

Юнкер заявил, что даже не подозревал, что в Овальном кабинете находится фотограф, и, что фотография впоследствии будет опубликована.

«Я не знал, что в Овальном кабинете есть фотограф. Но это на самом деле запечатлело атмосферу момента. Фотографию опубликовал Трамп, а не я», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по данным Wall Street Journal, на переговорах с президентом США Дональдом Трампом использовал цветные карточки, на которых в упрощенном виде находились позиции, которые Юнкер хотел донести до Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии объяснял свою позицию Трампу при помощи карточек — СМИ