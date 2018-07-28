Поцеловал? Трамп? Глава Еврокомиссии ничего такого не ожидал

Брюссель, , 05:50 — REGNUM Поцелуй американского президента Дональда Трампа во время приветствия в Овальном кабинете стал неожиданностью для главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, передает телеканал ARD.

Комментируя снимок с переговоров, который Трамп разместил в своем аккаунте, Юнкер сказал:

«Это было для меня сюрпризом».

Он подчеркнул, что не был инициатором теплых приветствий. Кроме того, он не знал, что в Овальном кабинете присутствует еще один фотограф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп после завершения переговоров с Юнкером опубликовал в соцсети фото с их приветствия и комментарии. По его словам, Вашингтон и Брюссель любят друг друга.

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