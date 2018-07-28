СМИ запечатлели Роберта Мюллера и сына Трампа в аэропорту Вашингтона

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году, и сын Дональда Трампа Дональд Трамп младший были замечены на одной фотографии, сделанной в аэропорту Вашингтона у выхода 35X. Снимок опубликовало издание Politico Playbook.

На опубликованной фотографии Мюллер сидит в кресле и читает газету, а Трамп младший в бейсболке стоит в очереди на выход 35X. CNN сообщает, что представитель Мюллера Питер Карр подтвердил, что человек с газетой на фотоснимке — Роберт Мюллер.

«Если тот человек на фото — Дональд Трамп младший, то мистер Мюллер не пересекался с ним и не общался», — цитирует Карра телеканал.

CNN также подметило курьезность снимка, так как он был опубликован в тот же день, когда Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, заявил о готовности рассказать Мюллеру о встрече Дональда Трампа в Trump Tower в июне 2016 года, где якобы кандидат в президенты мог встречаться с русскими.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, заявил о намерениях проверить Twitter Трампа на предмет оказания влияния на следствие.