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Трамп обсудил на совещании безопасность на выборах в конгресс США

Политика

Он не хочет допустить вмешательства в выборы

Вашингтон, 28 июля 2018, 02:40 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп провел совещание с Советом национальной безопасности для обсуждения вопроса безопасности на предстоящих осенью промежуточных выборов в конгресс, заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Сара Сандерс, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент четко заявил, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы от любого государства или злоумышленника», — заявила она.

На совещании обсуждались возможные угрозы на предстоящих выборах, включая иностранное вмешательство, и вопросы кибербезопасности для обеспечения выборов. Также одним из вопросов обсуждения стали возможные действия на случай обнаружения признаков вмешательства: расследование, пресечение и поиск ответственных за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, заявил о намерениях изучить Twitter президента США Дональда Трампа на предмет оказания давления свидетелей, проходящих по делу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мюллер заподозрил Трампа в заметании «русского следа» через Twitter

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Выборы в США
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