Главу корпорации CBS обвиняют в сексуальных домогательствах

Нью-Йорк, США, , 02:28 — REGNUM Шестеро женщин обвинили главу медиакорпорации CBS Лесли Мунвса в сексуальных домогательствах, сообщает The New Yorker.

Издание отмечает, что, несмотря на активное участие Мунвса в движении #MeToo (движение против сексуального насилия, ставшее популярным после обвинений голливудского продюссера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах) и оказании помощи пострадавшим от домогательств, личная жизнь Мунвса далека от его публичных заявлений.

Шестеро женщин, сообщивших о домогательствах со стороны Мунвса, заявили, что раньше боялись об этом рассказывать из-за угрозы увольнения. Отмечается, что случаи домогательств начались с 90-х годов.

«Тридцать текущих и бывших работников CBS рассказали, что подобное поведение Мунвса было неотъемлемой чертой корпорации, включая CBS News и «60 минут», одной из самых популярных программ телесети. Во время правления Мунвса, мужчины из CBS News, подозреваемые в сексуальных домогательствах, продвигались по карьерной лестнице несмотря даже на выплаты пострадавшим женщинам», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля голливудский продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому делу об изнасиловании женщины в 2009 году. Ранее кинопродюсер уже отвергал свою причастность по другим двум делам, вероятно, имевшим место в 2004 и 2013 году.

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