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Глава Пентагона высказался за диалог на высшем уровне между США и Россией

Политика

Мэттис также подтвердил готовность встретиться с Сергеем Шойгу

Вашингтон, 28 июля 2018, 02:18 — REGNUM  Возобновление коммуникаций на высшем уровне между Россией и США — это ключ к решению противоречий между странами, заявил глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, сообщает портал Пентагона.

«Даже в худшие дни холодной войны у нас были переговоры глав государств. И я полагаю, что мы упустили этот момент. Я говорю сейчас не про текущую администрацию, это тянется уже годы, долгие годы», — заявил Мэттис.

Мэттис добавил, что подобные переговоры не могут быть простыми или краткосрочными, и подчеркнул, что всегда выступает за дипломатическое решение проблем. Мэттис также подтвердил готовящуюся встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но заявил, что окончательного решения еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Джеймс Мэттис выражал готовность к переговорам с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и выступал за создание регулярного диалога между Россией и США на высшем уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о готовности главы Пентагона к переговорам с Шойгу

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Российско-американские отношения
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