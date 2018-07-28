Президенту Украины зачитали послание от Вселенского патриарха

Киев, , 02:19 — REGNUM Константинопольская церковь взяла на себя миссию дать автокефалию украинской церкви, следует из послания от вселенского патриарха Варфоломея к президенту Украины Петру Порошенко, зачитанного представителями патриарха 27 июля, сообщил официальный сайт президента.

Во время встречи Порошенко поблагодарил делегацию Константинопольской церкви за слова о том, что Киевская патриархия была передана в 17 веке Москве с нарушением канонов.

Он также отметил, что представители вселенского патриарха будут праздновать «крещение Руси-Украины» вместе с раскольниками из так называемого «Киевского патриархата», которое запланировано на 28 июля.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что идея автокефалии украинской церкви постоянно находится в центре его внимания.

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