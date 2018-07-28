Суббота, 28 Июля 2018 года
03:32:44 МСК

Президенту Украины зачитали послание от Вселенского патриарха

Политика

В Киев прибыла делегация из Фанара

Киев, 28 июля 2018, 02:19 — REGNUM  Константинопольская церковь взяла на себя миссию дать автокефалию украинской церкви, следует из послания от вселенского патриарха Варфоломея к президенту Украины Петру Порошенко, зачитанного представителями патриарха 27 июля, сообщил официальный сайт президента.

Во время встречи Порошенко поблагодарил делегацию Константинопольской церкви за слова о том, что Киевская патриархия была передана в 17 веке Москве с нарушением канонов.

Он также отметил, что представители вселенского патриарха будут праздновать «крещение Руси-Украины» вместе с раскольниками из так называемого «Киевского патриархата», которое запланировано на 28 июля.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что идея автокефалии украинской церкви постоянно находится в центре его внимания.

Читайте также: Президент Украины: идея автокефалии постоянно находится в центре внимания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные конфликты на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить