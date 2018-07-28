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Главе «Нафтогаза» разрешили не платить многомиллионный штраф

Политика

Суд закрыл дело против Коболева

Киев, 28 июля 2018, 01:59 — REGNUM  Подольский районный суд Киева освободил руководителя НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева от уплаты штрафа в $300 млн. Решение опубликовано 27 июля на официальном сайте суда.

Суд отменил решение энергетической таможни государственной фискальной службы Украины о взыскании средств с управленца.

Напомним, в конце февраля 2018 года на компанию «Нафтогаз» был наложен штраф за неуплату налога на добавленную стоимость при закупке 2,4 млрд кубометров газа у «Газпрома» в 2015 году. Коболев заявил, что причина штрафа — отказ оплачивать газ, поставленный на территорию ДНР и ЛНР.

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