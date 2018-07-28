Эрдоган планирует визит в Германию в сентябре

Берлин, 28 июля 2018, 01:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию с официальным визитом, сообщает немецкое издание Bild.
Издание подчеркивает, что это будет первый официальный визит с Германию в 2014 года.
Отмечается, что целью визита является налаживание отношений между Турцией и Германией после ухудшения отношений между странами, вызванного подавлением военного переворота в Турции в июле 2016 года и ареста немецких журналистов.
В ходе визита запланирована встреча с немецким президентом Франком-Вальтером Штейнмайером и официальный банкет. Тем не менее, власти Турции и Германии пока не давали комментариев по поводу предстоящей встречи Эрдогана.
Как сообщало ИА REGNUM, возможная поездка Эрдогана в Берлин в сентябре 2018 года будет первой его поездкой в Германию как главы Турции в качестве президента страны.
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