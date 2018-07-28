В ЛНР опровергли миф о подготовке защитников Донбасса в России

Луганск, , 01:04 — REGNUM Военнослужащие народной милиции ЛНР получают все необходимые навыки на территории республики, заявил начальник управления народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко 27 июля во время брифинга в Луганском Информационном центре.

Заявление последовало в ответ на «расследование» украинских СМИ, в котором утверждалось, что якобы кадры для Донбасса готовит Михайловская военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, все понимают, что в случае реального оказания Россией такой помощи нашей республики этот брифинг проводился бы не Луганске, а в Харькове или в Киеве», — заявил Филипоненко.

Полковник иронично отметил, что командующий украинской операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев также прошел подготовку в России и является выпускником Московского общевойскового командного училища.

Напомним, иностранные инструкторы официально готовят боевиков ВСУ, начиная с 2015 года.

Ранее разведка обнаружила на временно оккупированной Украиной территории ЛНР несколько хорошо охраняемых школ, в которых иностранные инструкторы готовят украинских диверсантов.

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