Spiegel: Русские хакеры атаковали немецкие СМИ

Берлин, , 01:02 — REGNUM Федеральная служба по защите Конституции Германии (BfV) выпустила заявление о хакерских атаках группировки Sandworm, которую, по данным BfV, основали русские в 2013 году, на немецкие телеканалы, сообщает Spiegel.

Отмечается, что атаки были организованы с помощью фишинговых электронных писем, содержащих вредоносное программное обеспечение. Ведомство отмечает, что атаки проводились с августа 2017 г. по июнь 2018 г. и, возможно, продолжатся и далее.

Источником атак BfV называет хакерскую группировку Sandworm, которая, по словам ведомства, была якобы основана русскими с целью проведения кибератак и кибершпионажа против НАТО, западных телекоммуникационных компаний, академических учреждений и «затем против украинских энергетических компаний».

Издание также отмечает, что, помимо телекоммуникационных компаний, были обнаружены следы кибератаки на некую организацию, связанную с исследованиями химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Центр национальной контрразведки и безопасности США опубликовал доклад, согласно которому Россия является одной из ведущих стран, занимающихся кибершпионажем против США. Целью кибершпионажа со стороны России американская служба называет желание нанести ущерб экономике США и при этом «помочь своей экономике».

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