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В Пекине удовлетворены заявлениями будущего пакистанского премьера

Политика

Смена власти в Пакистане не изменит дружественный характер китайско-пакистанских отношений

Пекин, 28 июля 2018, 00:29 — REGNUM  На выборах в Пакистане о победе своей партии объявил эксцентричный лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» («Техрик-э-Инсаф») Имран Хан, который должен будет сменить действующего премьер-министра Наваза Шарифа, лидера партии «Пакистанская мусульманская лига», сообщает 27 июля Синьхуа.

Агентство информирует о заявлении в связи с этим официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, который выразил надежду на плавный политический переход власти в этой стране и сохранение стабильности, которая обеспечит лучшее развитие».

Со своей страны, будущий премьер Пакистана в выступлении по телевидению высоко оценил отношения с Китаем, пообещав развивать дружественные обмены и двустороннее сотрудничество. «Китайско-пакистанское всепогодное стратегическое сотрудничество и партнерство невозможно подорвать, и это не зависит от того, каким образом изменится нынешняя ситуация», — заявил Имран Хан.

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Политика Китая
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