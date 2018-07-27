Выходцы из Крыма в Финляндии столкнулись с угрозой депортации на Украину

Хельсинки, , 23:32 — REGNUM Российские дипломаты в Финляндии оказывают помощь российским гражданам, которые столкнулись с угрозой депортации на Украину в связи с тем, что их российские паспорта выданы на территории Крыма. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают «Вести».

Российские граждане, ранее проживавшие в Крыму, и получившие там паспорта, въехали на территорию Финляндии в сентябре 2017 года. Визы они получили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Проблем при получении туристической визы у них не возникло.

В Финляндии они зарегистрировали предприятие и на основании этого подали документы для получения вида на жительство. Документы подавались также в сентябре 2017 года. Ответ от финляндских властей пришел 29 июня. В ответе было сказано, что власти Финляндии не признают их российские паспорта, которые были выданы на территории Крыма.

Подключившийся к проблеме финский правозащитник Йохан Бекман сообщил, что судя по документам финской миграционной службы, власти Финляндии вообще не признают того, что крымчане являются гражданами России. Их заставляют обратиться в посольство Украины в Хельсинки и получить украинские паспорта, на основании которых им могут выдать вид на жительство в Финляндии.

Бекман охарактеризовал ситуацию, как «полномасштабное политическое преследование».