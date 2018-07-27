Минобороны фиксирует резкий рост числа артобстрелов в зоне «Идлиб»

Москва, , 23:21 — REGNUM Частота и интенсивность артиллерийских и минометных обстрелов в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», которые устраивают там незаконные вооруженные формирования, заметно выросли, заявил 27 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По информации Алексея Цыганкова, населенные пункты Арафит, Сафсафа и Сандрин, Русет, Зеллакият, Маканис-Эд-Дувайри и Хара за прошедшие сутки были обстреляны в том числе и неоднократно.

Генерал добавил, что за минувшую неделю зафиксировано 44 случая нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — сказал Алексей Цыганков.

Как сообщало ИА REGNUM, в южной части Сирии продолжается процесс разоружения незаконных вооруженных формирований и операция по уничтожению террористов.

На фоне этого процесса турецкие СМИ уже заявили о том, что сирийская армия готовится нанести удар по отрядам боевиков, скопившихся в зоне деэскалации «Идлиб».

В то же время российские военные зафиксировали ряд мероприятий боевиков, которые могут свидетельствовать о подготовке активных боевых действий с их стороны.

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