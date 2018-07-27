Народные депутаты Украины открыто оскорбили православную церковь

Киев, , 23:27 — REGNUM Депутаты Верховной рады Владимир Арьев и Анна Гопко сделали оскорбительные заявления в адрес украинской православной церкви, сообщили 27 июля СМИ и социальные сети.

Арьев, представляющий Украину в ПАСЕ, на своей странице в Facebook написал, что нет никакой украинской церкви Московского патриархата:

«Есть российская структура, подчиненная близкому к Путину, но далекому от настоящей христианской веры Гундяеву (Имеется в виду патриарх Кирилл — ИА REGNUM ). Сегодняшний «крестный ход» с явным фсб-шным душком лишнее доказательство этому. Украина будет иметь свою православную церковь, которой не руководят откровенные враги», — считает «народный избранник».

Ему вторит депутат, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко. В эфире украинского «Пятого канала», принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, Гопко заявила:

«Московский Патриархат фактически является отделением государства-агрессора, которое использует Церковь в своих политических целях, часто для дестабилизации».

По мнению депутата, украинские политики-прихожане украинской православной церкви являются российской «пятой колонной».

Напомним, по мнению эксперта, прошедший в Киеве крестный ход, нанес тяжелое поражение украинской власти.

Читайте также: Эксперт: Крестный ход — это проигрыш украинской власти на гуманитарном поле