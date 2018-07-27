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Власти Туниса освободили телохранителя бен Ладена

Политика

«Опасному исламисту» не предъявлено никаких обвинений

Тунис, 27 июля 2018, 22:58 — REGNUM  Власти Туниса выпустили на свободу Сами Идуди, личного телохранителя ныне покойного главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, 27 июля передает агентство Associated Press.

По словам представителя властей Туниса, охранник бен Ладена после экстрадиции из Германии провел в заключении 15 дней, после чего был освобожден. Ему не было предъявлено никаких обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня 42-летний Сами Идуди был арестован в Германии как «опасный исламист» и позднее экстрадирован в Тунис.

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