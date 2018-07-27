В администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве

Тамбов, , 21:46 — REGNUM В администрации Тамбова прошли обыски. Эту информацию журналистам 27 июля подтвердил глава администрации Сергей Чеботарев. Он предположил, что оперативные действия могут быть связаны с делом о мошенничестве, которое возбуждено из-за покупки «Лексуса» бывшим главой администрации Александром Бобровым.

При этом Сергей Чеботарев отметил, что не знает точно, с чем связан обыск, сообщил «РБК». По данным издания, расследованием занимается УМВД России по Тамбовской области.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Бобров занимал пост главы администрации Тамбова с 2010 по 2015 год. Сейчас он работает первым заместителем главы города Коврова Владимирской области.