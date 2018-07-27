МИД РФ: «Космические» решения конгресса США рушат безопасность всего мира

Москва, , 21:29 — REGNUM Решения американских законодателей по финансированию космических систем вооружения отрицательно воздействуют на международную стабильность и безопасность, сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном 27 июля на портале российского дипломатического ведомства.

Опубликованный военный бюджет США на 2019 финансовый год не способствует «конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность».

Намерения конгресса США обеспечивать финансирование разработки ударных средств космического базирования нарушают положения Договора СНВ-2010, подчеркивает МИД РФ, и напоминает, что все аналогичные попытки Вашингтона достичь своего превосходства «в военной сфере неизменно заканчивались ростом международной напряжённости и новыми витками гонки вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России жетко отреагировал на планы конгресса США финансировать создание военных космических систем.

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