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МИД РФ: «Космические» решения конгресса США рушат безопасность всего мира

Политика

Ранее все попытки Вашингтона достичь превосходства в военной сфере приводили к росту напряженности и подстегивали гонку вооружений

МИД РФ: «Космические» решения конгресса США рушат безопасность всего мира
Советский плакат

Москва, 27 июля 2018, 21:29 — REGNUM  Решения американских законодателей по финансированию космических систем вооружения отрицательно воздействуют на международную стабильность и безопасность, сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном 27 июля на портале российского дипломатического ведомства.

Опубликованный военный бюджет США на 2019 финансовый год не способствует «конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность».

Намерения конгресса США обеспечивать финансирование разработки ударных средств космического базирования нарушают положения Договора СНВ-2010, подчеркивает МИД РФ, и напоминает, что все аналогичные попытки Вашингтона достичь своего превосходства «в военной сфере неизменно заканчивались ростом международной напряжённости и новыми витками гонки вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России жетко отреагировал на планы конгресса США финансировать создание военных космических систем.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Военный бюджет США рвётся повоевать в космосе

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МИД России
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