Украинская пропаганда занижает число участников крестного хода в Киеве

Киев, , 21:45 — REGNUM Киевская полиция насчитала 20 тыс. паломников, участвовавших в крестном ходу в честь 1030-летия крещения Руси в Киеве, сообщили в пресс-службе ведомства 27 июля на официальной странице в социальной сети Facebook.

Эту информацию подхватил известный украинский пропагандист, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Реальное присутствие на сегодняшних мероприятиях УПЦ МП составило до 20 тыс. чел., из которых не менее 15 тыс. было привезено из регионов. Это при том, что на информационную кампанию и организацию привоза в Киев «православных крестоносцев» Москва, по нашим данным, затратила не менее $100 млн», — написал Тымчук на своей странице в Facebook.

«Это из той же серии, что в июне 2014-го в Луганской администрации взорвался кондиционер. Вы реально конченные и тупые», — отреагировал на заниженные цифры бывший советник президента Украины Януковича Андрей Портнов.

«По меркам Майдана, в крестном ходе участвовало миллионов пять, не меньше», — иронизируют пользователи соцсетей.

Напомним, по данным пресс-службы Украинской православной церкви, крестный ход в Киеве собрал до четверти миллиона человек, то есть украинская власть пытается занизить цифру на порядок.

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