NDI призывает президента Грузии быстрее назначить дату выборов

Тбилиси, , 21:22 — REGNUM Предвыборная миссия американской неправительственной организации NDI призывает президента Грузии как можно быстрее назначить дату президентских выборов. Об этом члены миссии заявили 27 июля в ходе встреч с представителями политических партий и общественности.

«Согласно наблюдению предвыборной делегации NDI, многие вопросы остаются неясными. Дата выборов пока не назначена; правящая партия («Грузинская мечта») еще не решила, будет выдвигать кандидата или нет; решение об участии или неучастии в выборах не принял и действующий президент; из-за ограниченных функций института президента мнения партия в связи со значением выборов расходятся», — описали ситуацию в Грузии представители NDI.

По их мнению, у института президента, даже с сокращенными полномочиями, имеется значительный общественный мандат, и президент имеет возможность дополнительно контролировать правительство и представлять страну в вопросах внешней политики.

NDI выделяет основные проблемы избирательной системы Грузии, которые долгое время остаются нерешенными.

«Эти проблемы можно выделить в две взаимосвязанные сферы: ресурсы и запугивание. Проблема ресурсов предусматривает неравные пожертвования и вероятное применение административных ресурсов — оба в пользу правящей партии. Незавершенное расследование совершенных различными государственными ведомствами вероятных фактов запугивания и насилия (хотя и редких) направляет посыл безнаказанности и вносит элементы страха в избирательную среду», — сказано в предварительной информации миссии NDI.

Миссия NDI находится в Грузии с целью оценки предвыборной ситуации и предварительный отчет собирается обнародовать 1 августа.