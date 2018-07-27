Казахстан и Узбекистан утвердили график работ по демаркации границы

Алма-Ата, Казахстан, , 21:15 — REGNUM Узбекистан и Казахстан провели очередной раунд переговоров по демаркации государственной границы, сообщили 27 июля в пресс-службе МИД Казахстана.

Стороны продолжили согласование итоговых документов и рассмотрели результаты совместных полевых работ. Делегации составили предварительный график совместных полевых обследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня правительственные делегации Узбекистана и Казахстана подписали протокол, в котором отметили необходимость ускорения демаркации государственной границы.

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