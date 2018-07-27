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Пользователи Facebook негативно отзываются о власти в Ташкенте

Политика

В 19% комментариев пользователи положительно отзываются о хокимияте (администрации)

Ташкент, 27 июля 2018, 21:15 — REGNUM  На официальной странице Facebook хокимията (администрации) Ташкента 49% комментариев пользователей соцсети носят негативный характер, сообщили 27 июля в пресс-службе администрации города.

В хокимияте считают, что пользователи оставили большое количество комментариев с целью вызвать недовольство. По данным пресс-службы, в 19% комментариев пользователи положительно отзываются о хокимияте, 16% комментариев посвящены вырубке деревьев, еще в 5% даны предложения по улучшению города.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в местных СМИ появилась информация о том, что хокимият Ташкента начал переезжать в новое здание, которое располагается напротив строящегося делового центра Tashkent City.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Ташкента планирует переехать в новое здание

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Политическая жизнь Узбекистана
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