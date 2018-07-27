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Израильские военные снова убили ребенка в секторе Газа

Политика

Более 80 протестующих получили ранения

Израильские военные снова убили ребенка в секторе Газа
Иллюстрация: Idf.il
Израильский солдат

Газа, Палестина, 27 июля 2018, 20:49 — REGNUM  Военные Израиля открыли огонь по протестующим палестинцам на границе с сектором Газа, 27 июля передает агентство Associated Press.

По сообщению Министерства здравоохранения палестины, от пуль израильских военных погибли 43-летний мужчина и 14-летний ребенок. Более 80 протестующих получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в ходе протестов на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 140 палестинцев, тысячи человек получили ранения.

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