МИД РФ: Военный бюджет США рвётся повоевать в космосе

Москва, , 20:43 — REGNUM Одобренный Палатой представителей Конгресса США проект военного бюджета на 2019 финансовый год свидетельствует о намерении Вашингтона добиться военного превосходства в космосе, сообщает 27 июля МИД России в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В частности, несмотря на ведущиеся переговоры о пересмотре политики США в сфере ПРО, законопроект уже обеспечивает финансирование создания эшелона космического перехвата баллистических ракет и разработку новых образцов техники для решения этих задач.

«Завершение создания систем перехвата запланировано на 2030 г., а приступить к тестированию опытных образцов собираются уже в 2022 г. после ввода в эксплуатацию новых сенсоров. Законопроект предписывает Агентству по ПРО приступить к реализации указанных программ вне зависимости от рекомендаций всё ещё продолжающегося пересмотра политики в области ПРО», — сообщает МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что недавнее поручение президента США Трампа о выделении военно-космических сил из состава ВВС в отдельный вид вооружённых сил США — «прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация».

Как сообщало ИА REGNUM, в США активно обсуждается тема «превосходства» России и Китая в средствах борьбы со спутниками и незащищенности американской орбитальной группировки от воздействия «враждебной державы».

На этом фоне пропагандируется необходимость технической модернизации спутниковой системы США.

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