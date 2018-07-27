Глава Пентагона рассказал о планах отправки военных в Северную Корею

Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Возможность отправки в Северную Корею американских военных на поиски погибших в войну соотечественников обозначил глава Пентагона Джеймс Мэттис, 27 июля сообщает Reuters.

Комментируя передачу Северной Кореей останки американских военных, погибших в Корейскую войну, Мэттис заявил:

«Это, безусловно, находится на стадии рассмотрения».

По словам Мэттиса, такая операция уже проводилась неоднократно, причем последний раз в 13 лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, останки американских военных, погибших в ходе Корейской войны (1950−1953 гг.) переданы Соединенным Штатам Северной Кореей. За этот шаг в адрес Пхеньяна из Вашингтона.

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