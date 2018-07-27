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Глава Пентагона Мэттис рассматривает возможность встречи с Шойгу

Политика

Конкретных решений пока нет

Глава Пентагона Мэттис рассматривает возможность встречи с Шойгу
Иллюстрация: U.S. Navy
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Вашингтон, 27 июля 2018, 20:41 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис рассматривает возможность переговоров с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что глава Пентагона Мэттис рассматривает возможность встречи с Шойгу, но каких-то конкретных решений ещё нет.

Напомним, что Белый дом США заявил о готовности американского президента Дональда Трампа посетить Москву, в том случае, если он получит официальное приглашение.

При этом сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что на переговорах с Трампом в Хельсинки он лично пригласил его в Москву.

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Российско-американские отношения
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