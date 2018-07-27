Дальше некуда: парламентские выборы в Молдавии назначили на 24 февраля

Кишинёв, , 20:34 — REGNUM Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года. Такое решение принял 27 июля молдавский парламент по предложению правящей Демократической партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом была принята самая поздняя их возможных дат проведения выборов (по закону они должны пройти в период со 2 декабря по 24 февраля). Спикер парламента Молдавии Андриан Канду объяснил это тем, что Центризбиркому и участникам выборов надо подготовиться к выборам по новой смешанной системе.

Напомним, по новой системе, по партийным спискам будет избираться половина депутатов. Вторая половина избирается по одномандатным округам, где максимальные шансы в большинстве округов у правящей Демпартии, обладающей неограниченным административным и финансовым ресурсом.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Владимира Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что Партия социалистов может создать коалицию с Демпартией после парламентских выборов. Эту же идею неофициально продвигал в ходе визита в Москву президент Игорь Додон.

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