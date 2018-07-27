Пятница, 27 Июля 2018 года
20:54:39 МСК

Сеул благодарен Пхеньяну за передачу в США останков военнослужащих

Политика

Этот шаг Пхеньяна назван «гуманной мерой»

Сеул благодарен Пхеньяну за передачу в США останков военнослужащих
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Сеул, 27 июля 2018, 20:28 — REGNUM  Передачу Вашингтону северокорейскими властями останков американских военнослужащих приветствуют в Сеуле, 27 июля сообщили в пресс-службе южнокорейского МИД.

Комментируя решение Пхеньяна передать в Вашингтон останки погибших в Корейской войне (1950−1953 гг.) американских военных, южнокорейское правительство высказало свое одобрение. Этот шаг Пхеньяна был назван «гуманной мерой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля из Северной Кореи в США были перевезены останки 200 американских военнослужащих, погибших на Корейской войне. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поблагодарил Северную Корею за передачу останков американских военных

Читайте развитие сюжета: Глава Пентагона рассказал о планах отправки военных в Северную Корею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Южная Корея
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить