Сеул благодарен Пхеньяну за передачу в США останков военнослужащих

Сеул, , 20:28 — REGNUM Передачу Вашингтону северокорейскими властями останков американских военнослужащих приветствуют в Сеуле, 27 июля сообщили в пресс-службе южнокорейского МИД.

Комментируя решение Пхеньяна передать в Вашингтон останки погибших в Корейской войне (1950−1953 гг.) американских военных, южнокорейское правительство высказало свое одобрение. Этот шаг Пхеньяна был назван «гуманной мерой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля из Северной Кореи в США были перевезены останки 200 американских военнослужащих, погибших на Корейской войне. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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