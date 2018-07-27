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Минобороны: США продолжают осложнять ситуацию на границе Сирии и Иордании

Политика

Показателем этой позиции США является ситуация с лагерем беженцев «Рукбан»

Минобороны: США продолжают осложнять ситуацию на границе Сирии и Иордании
Сирия

Москва, 27 июля 2018, 20:11 — REGNUM  Соседствующие с Сирией страны, в частности Иордания и Турция, могли бы подключиться к гуманитарной операции по возвращению сирийских беженцев на родину и к исправлению ситуации в приграничной зоне, заявил 27 июля на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в лагере беженцев «Рукбан», расположенном в районе границы Сирии и Иордании.

Из-за позиции США этот лагерь продолжает оставаться серой зоной, недоступной для гуманитарной помощи и с затрудненным выходом из нее с целью возврата в свои дома.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев обратился к присутствовавшим на заседании представителям МИД РФ с просьбой обсудить с властями Иордании варианты решения этой конкретной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, лагерь беженцев «Рукбан», находящийся в зоне контроля военных США, долгое время не только закрыт для сирийских властей, но и стал местом вербовки новых боевиков в незаконные вооруженные формирования, противостоящие сирийской армии.

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