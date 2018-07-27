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Захарченко провел рабочую встречу с министрами ДНР

Политика

Захарченко обязал правительство удерживать действующие тарифы на услуги ЖКХ

Захарченко провел рабочую встречу с министрами ДНР
Иллюстрация: Av-zakharchenko.su
Александр Захарчено на совещании с министрами

Донецк, 27 июля 2018, 19:51 — REGNUM  Встречу с министрами ДНР провел 27 июля глава республики Александр Захарченко, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Уточняется, что встреча была посвящена проблемам ЖКХ республики. Захарченко обязал министров и коммунальные службы удерживать действующие тарифы на услуги ЖКХ.

«Мы не допустим повышения цен на коммунальные услуги для населения», — сказал Захарченко.

Напомним, 27 июля украинские СМИ распространили информацию о ранении Захарченко: якобы он был ранен под Авдеевкой. В некоторых изданиях даже появились утверждения, что после ранения в голову он «не узнает близких ему людей».

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