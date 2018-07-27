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Эксперт: Крестный ход — это проигрыш украинской власти на гуманитарном поле

Политика

Вместо консолидации общества киевский режим добился еще большей разобщенности

Эксперт: Крестный ход — это проигрыш украинской власти на гуманитарном поле
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 27 июля 2018, 19:43 — REGNUM  Противопоставив себя Дню Победы и крестному ходу в Киеве, власти Украины настроили против себя большинство украинского общества, заявил директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 27 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинская православная церковь (УПЦ) в очередной раз показала высокую способность к мобилизации населения:

«Ни одна гуманитарная инициатива не способна собрать сегодня больше в стране», — отметил политолог.

Попытки президента Украины Петра Порошенко вмешиваться в дела церкви и давить на УПЦ снизили его рейтинг до уровня «крепости слабоалкогольных напитков», считает Бортник.

Напомним, 27 июля в Киеве состоялся крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси. По данным УПЦ, в нём приняли участие до 200 тыс. паломников. Киевская полиция занизила эту цифру на порядок.

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