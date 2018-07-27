Кто сильнее: сторонники Трампа али вороги?

Авигдор Эскин, , 21:12 — REGNUM

Неугомонная вашингтонская турбулентность сбивает с толку даже экспертов, не говоря уже о простых потребителях новостей. То говорят о нависающих над президентом Трампом тучах в виде демократов в Конгрессе вкупе со спецслужбами и борзовещателями. То нам сообщают об успешном нажиме того же Трампа на страны НАТО в вопросе увеличения их затрат на оборонный бюджет. Кому-то то показалось уже, что после встречи в Хельсинки президенту США не выйти невредимым из-под под обстрела ядовитыми стрелами велеречивых. Но тут же узнаем, что всем супротивникам назло он проведёт следующую встречу с президентом России именно в Вашингтоне. Правда, потом возникла заминка по точной дате, осенью али зимой. Но важно, что сказал, а небеса не разверзлись. Кстати, заминки и не будет. Просто встреча произойдет не в Вашингтоне, а в Москве. А ещё — подоспела договоренность с европейцами по пошлинам, приносящая американцам немалую льготу в сравнении с нынешним положением.

Что за силы соперничают в Вашингтоне и почему плывущий против течения президент не опасается могущества и коварства оппонентов? Противостоящий ему сенатор-демократ Чарльз Шумер проговорился недавно: «Не стоит идти против разведсообщества. Они найдут шесть путей, чтобы справиться с тобой потом». Это было сказано в контексте неутихающей распри между президентом Трампом и семнадцатью секретными службами по вопросу российского вмешательства, как принято там выражаться. Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден вовсе руками разводит: «Такого в Вашингтоне никогда не было». Он хотел сказать, что закон, возможно, не нарушен президентом, но все «понятийные координаты» нарушены.

Так что это всё на самом деле значит? Удержится Дональд Трамп или нет, и от чего это зависит?

Для понимания положения дел стоит выделить жирным шрифтом: никто не ушёл в отставку. Бывшие тузы разведки выступили после встречи в Хельсинки с открытым призывом к коллегам подать в отставку в знак протеста. Ни один из тружеников «тайного фронта» не последовал наущению своих недавних начальников.

Мы особо акцентируем внимание на провалившейся попытке полумятежа через прямое подстрекательство со стороны бывших главарей чекистов в их американской версии. Они нарушили все правила поведения по отношению к действующей власти и пошли на открытую попытку подрыва устоев правления. Недавно ещё могущественные Джон Бреннан, Майкл Хайден, Джеймс Клэппер, Джеймс Коми и Майкл Морелл потерпели крах. Призыв к отставке всех силовиков — это был опасный гамбит. Они проиграли более, чем одно крупное сражение.

Мы говорим об этом значимо и пафосно, потому что к призыву матёрых американских гебистов присоединились и видные сенаторы и конгрессмены, включая нескольких республиканцев. Мало этого, но крупнейшие СМИ, включая обычно лояльный президенту Трампу телеканал Fox News, оказали мощнейшую поддержку полумятежникам. С оговоркой, что упомянутый телеканал вновь встал на лояльные позиции через пару суток после постхельсинской истерики.

При более внимательном изучении фактуры мы обнаружим, что внутри самого сообщества работников тайного фронта вовсе не наблюдается антитрамповского исступления. Вышеупомянутые тузы имеют до сих пор влияние в «органах», но не решающе всеохватывающее. Все эти люди продвинулись именно во времена правления Барака Хуссейна Обамы по его политическому хотению. Разумеется, Морелл и Хайден были блистательными профессионалами благодаря своим трудам и талантам, но их восхождение на Олимп носило именно политический характер при крайне политизированном в своих пристрастиях при назначениях в госаппарате Обаме. Воцаренная на пост директора ЦРУ президентом Трампом могучая и авторитетная Джина Хаспель не подала никаких признаков нелояльности, всем ожиданиям своих бывших старших коллег вопреки. Поэтому попытка озаглавить последние вашингтонские передряги как бунт разведсообщества сильно гиперболирована. С оговоркой, что команду спецпрокурора Мюллера можно отнести к активно действующему против избранной законной власти исчадию американской опричнины.

Центральные телевизионные каналы в США — живая и осязаемая сила в американском обществе, на самом деле. Они представляют реальную информационную мощь, будучи на самом деле независимыми от администрации президента игроками. Если в России крупные телеканалы выполняют роль внутреннего пропагандиста, но никак не конкурента и не контролера власти, то в США сегодня основные телеканалы жёстко враждебны по отношению к президенту. Они играют заметную и важную роль при выборах в Конгресс. А поскольку выборы на носу, то взаимодействие противников Трампа в политике и в СМИ может привести к неудачному для президента голосованию.

Такая безраздельная смычка противодействующих Дональду Трампу на политической арене и в информационном пространстве представляет весомый фактор, с которым он не может не считаться. Особливо когда в спину дышит прокурор Мюллер с подталкивающими его вельможными в прошлом гебистами.

Картина не будет полной, если мы ограничимся в обозрении американских СМИ перечислением преимущественно либеральных крупных газет и телеканалов. Однако в наши дни это влияние сильно разбавлено интернетом с его социальными сетями. Мы также обнаружим дуновение традиционализма и антилиберального патриотизма в радиостанциях, играющих существенную роль в формировании американского мировоззрения. А ещё можно вполне определить местную прессу и местные СМИ в Америке как более консервативные и местечковые. Неспроста опросы недавно показали, что всего-навсего один процент американцев озабочен российским вмешательством. Иными словами, влияние враждебных Трампу СМИ достаточно ограничено по вопросам глобальной политики, но в ходе региональной предвыборной гонки, они всё равно играют немалую роль.

Мы даже выдвинем предположение, что мало кто из президентов устоял бы при такой мощной конфронтации. Президент Трамп осознанно идёт на схватку с чиновничьим и либеральным Вашингтоном. На данном этапе он побеждает, несомненно. Но возможность негативного для него сценария не сошла с повестки дня.

Тем не менее сила его сегодня многоохватна и глубинна, на удивление. Это прозвучит банально, но президента Трампа пламенно любят обычные американцы. Отдалившись от Вашингтона и Нью-Йорка, мы обнаружим искреннюю любовь к этому человеку в глубинке. Там никого не интересует российское вмешательство, там мало осведомлены о работе прокурора Мюллера. Зато там хорошо знают о подъеме экономики, а также — там просто любят стиль и манеры президента.

Когда «политологи» пускаются в умствования о страстях по Трампу, то непременно сообщают о его противниках в медийной сфере и среди демократов в Конгрессе. Однако о широчайшей поддержке президента со стороны американских предпринимателей обычно забывают рассказать. А это немаловажный фактор, согласитесь. Речь идёт не о международных финансовых корпорациях, а о собственно американской промышленности и американском бизнесе. Трамп превзошёл их ожидания. Эти люди будут стоять за него горой.

Странно, но ни слова не говорят при подобных обсуждениях об отношении военных кругов к избранному президенту. Попытка недопутча со стороны отставников разведки и деятельность Мюллера обсуждаются безустально, а вот подлинный триумф Трампа в военной среде скромно умалчивается. Военные в восторге не только по причине увеличения бюджета. Дональд Трамп умеет беседовать с военными на их языке и вызывать расположение. Кстати, ежегодный военный бюджет США приближается к 700 миллиардам долларов. Для сравнения: все разведслужбы вместе получают в год в десять раз меньше.

Американская политическая культура исключает даже самое мягкое и осторожное вмешательство военных в политику. Однако этот принцип распространялся и на спецслужбистов. Последние нарушили это положение грубейшим образом. Вмешательство Бреннона, Хайдена, Коми, Клэппера и Морелла — это куда «землетрясучей», нежели российское вмешательство. Эти опричники не учли, насколько широка и устойчива сегодня поддержка президента, как мы показали. Возможно, после их болезненного провала об этом полумятеже не вспомнят скоро. Но если они продолжат расшатывать систему власти в США, то возможно вполне, что столкнутся со знаками недовольства из Пентагона. Спор тут выйдет неравный, если сравним бюджеты военных и опричников.

Таким образом, при такой мощнейшей базе поддержки президент Трамп может продолжать свой ход напролом.

Кстати, крупные российские компании уже ощущают дуновение новых ветров. Спросите — они подтвердят.