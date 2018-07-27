Москва переделочная: что не так со столицей России

Платон Беседин, , 21:17 — REGNUM

Социальные сети забиты тем, как хорош мэр Москвы Сергей Собянин. И публикации эти подчас однотипны. С другой стороны, немало тех, кто Сергея Собянина в социальных сетях критикует. И вот тут тон иной — яростный, живой. Эта поляризация мнений, на самом деле, естественна. После Юрия Лужкова Сергею Собянину досталось странное наследство. То, что разгребать нужно было. И разгребать начали.

Завалы потихоньку уходят. Команда Сергея Собянина делает город лучше. Факт. Всякий раз, когда приезжаешь в Москву, а я бываю здесь раз в полтора-два месяца, видишь: что-то происходит. Тут асфальт вскрыли, там яму выкопали, тут здание сносят, там развязку делают. И вроде бы хорошо, правда?

Но! За всей этой сумасшедшей активностью есть скрытая сторона. Та, которая, собственно, и возмущает москвичей. Потому что активность не может быть ради активности. Она должна быть продумана и обоснована. Иначе это пыль в глаза. А пыли от непрекращающейся стройки действительно много.

Прекрасно, когда москвичей хотят переселить в новое жильё, но продумана ли, обеспечена ли реновация? Или в ней слишком много нерешённых вопросов? Прекрасно, когда палатки больше не уродуют общий вид, но где теперь людям купить сигарет или воды, а не слишком состоятельным — дешёвой еды?

Есть такой офисный термин — имитация бурной деятельности (ИБД). Это когда человек делает вид, что он постоянно при делах, постоянно занят, кипит, бурлит, шкварчит на работе, но — эффективного результата нет. Есть имитация.

А какой должен быть результат от благоустройства Москвы? Комфорт горожан и гостей столицы. Это главное. Но есть и другое — соразмерность затрат и результатов. И вот это уже зависит от целеполагания и реализации целей. Не надо делать ради того, чтобы делать. Важно и единственно правильно в итоге сделать. И к этому уже не возвращаться.

Главная проблема той Москвы, которую создал и создаёт Сергей Собянин, заключается в постоянных переделках. К одному и тому же объекту возвращаются много раз. Положили асфальт, установили бордюры, подобрали грязь — всё, надо закрывать тему. Но нет, проходит год, полгода, и к данному объекту возвращаются снова. Всё повторяется. Вскрыт асфальт, взломаны бордюры — надо делать новые. Данная взрывная картина в Москве повторяется с незавидной регулярностью.

И возникает вопрос: почему нельзя сделать качественно сразу? Или просто надо вновь пустить деньги по кругу? Но если не получается, то разбирайтесь: ищите виновников, делайте выводы. Нельзя же постоянно ковыряться в теле Москвы.

Ведь ковыряния эти в облаке строительной пыли неизбежно рождают ещё один вопрос: сколько это стоит россиянам? Разговоры о том, что Россия кормит Москву, никуда не ушли. И разве неправильно сделать столицу один раз, а после заняться остальными городами и сёлами? Страна-то у нас гигантская. А так средства, на которые можно было бы что-нибудь сделать в Омске или Волгограде, вновь идут на Москву. Местные устают от постоянной стройки. За МКАДом злятся от того, что стройка идёт не у них. И это приводит к противоречиям.

Москва переделочная — мы устали от неё. Мы хотим Москву сделанную, раз и навсегда. Хотя бы в определённых местах. Потому что каждый знает: нет ничего хуже непрекращающегося ремонта.

Отчего Москву переделывают снова и снова? Тут есть две причины. Первая — процесс ради процесса, а не ради достижения цели. Вторая — поверхностное решение проблем, поверхность мышления и подхода как такового. Или — если уж говорить совсем патетично — всё делается без души. И пластиковые сакуры, цветочки, коими залепили Москву, есть символ этого бюрократического бездушья. Мёртвый мир, залитый баблом.

Сколько разговоров было о парке Зарядье! Сколько похвал! Да, хорошо, когда на месте строительных развалин появляется парк. Тем более такой. Но если всмотреться, прочувствовать, то насколько же аляповато он выполнен.

Важно понять: собянинская Москва намного лучше лужковской. Тогда открывались две станции метро в год, теперь — десять. Проблема в другом: в том, что за те средства, которые вбухиваются в Москву, можно сделать лучше и правильнее. Для этого важно изначально подходить к проблемам логично и взвешенно, а главное — думая о людях.

И это ещё одна проблема собянинской Москвы, в чём-то напоминающей кафкианский Замок — отсутствие диалога между людьми и властью. За всеми этими монументальными стройками забывают о том, как жить среди них людям и как, собственно, они к ним относятся. Какой Москву хотят видеть сами москвичи?

Поэтому перед выборами Собянин и отправился в народ. Но беда в том, что Сергей Семёнович человек сам по себе эффективный, но не харизматичный. И главная задача его на будущее — стать хозяином Москвы, думать о ней душой, а не отчётами. И на это же надеются его избиратели.

Главная задача выборов сегодня — это даже не результат, а инициирование диалога о фактических проблемах Москвы. Попылили — и хватит. Пора подходить основательнее, с душой, и слушать народ. Потому что Москве сегодня, как и всей России, прежде всего, не хватает справедливости. А она — не в тротуарной плитке, а в живой связи людей и власти.