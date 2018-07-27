Украинский омбудсмен отправила Москальковой письмо об обмене заключенными

Киев, , 19:30 — REGNUM Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова направила своей российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с предложением об обмене заключенными между двумя странами, а также встрече между омбудсменами. Об этом Денисова написала сегодня, 27 июля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что в письме к Москальковой сказано о возможности проведения следующего заседания трёхсторонней контактной группы с участием уполномоченных Украины и России.

Эта встреча, по мнению Денисовой, необходима для того, чтобы предметно обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключённых. Также украинская сторона хотела бы обсудить вопрос о перемещении заключенных из ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее Москалькова передала украинской стороне список заключённых для посещения уполномоченной по правам человека в России. По словам Денисовой, в этом списке 51 человек, но только 13 из них имеют гражданство России.