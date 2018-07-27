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Украинский омбудсмен отправила Москальковой письмо об обмене заключенными

Политика

Денисова предлагает провести заседание трёхсторонней контактной группы с участием уполномоченных Украины и России

Киев, 27 июля 2018, 19:30 — REGNUM  Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова направила своей российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с предложением об обмене заключенными между двумя странами, а также встрече между омбудсменами. Об этом Денисова написала сегодня, 27 июля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что в письме к Москальковой сказано о возможности проведения следующего заседания трёхсторонней контактной группы с участием уполномоченных Украины и России.

Эта встреча, по мнению Денисовой, необходима для того, чтобы предметно обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключённых. Также украинская сторона хотела бы обсудить вопрос о перемещении заключенных из ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее Москалькова передала украинской стороне список заключённых для посещения уполномоченной по правам человека в России. По словам Денисовой, в этом списке 51 человек, но только 13 из них имеют гражданство России.

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