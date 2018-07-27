МЧС: В Сирии создадут новый центр подготовки специалистов по разминированию

Москва, , 19:29 — REGNUM В Сирии будет организовано обучение специалистов по разминированию, подготовку которых будут проводить российские специалисты, сообщил 27 июля представитель МЧС России Игорь Веселов на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, для этого будет создан центр по подготовке сирийских специалистов в сфере гуманитарного разминирования.

Этот проект уже обсуждался с руководством регионального представительства службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) и представителями правительства Сирии.

Игорь Веселов отметил, что обученные в этом центре специалисты составят группы и отряды гуманитарного разминирования и будут входить в совместные российско-сирийские отряды для выполнения более сложных задач в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскими специалистами была воссоздана сирийская правительственная армия и организованы «с нуля» рода войск и подразделения, которых раньше не существовало в ее составе.

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