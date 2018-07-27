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В Лондоне решается судьба Ассанжа

Политика

Вопрос обсуждается с официальным представителем Эквадора

В Лондоне решается судьба Ассанжа
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Лондон

Лондон, 27 июля 2018, 19:32 — REGNUM  Обсуждение дальнейшей судьбы Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, идет на уровне британского правительства, 27 июля сообщает Reuters.

Уточняется, что британские власти ведут переговоры с официальным представителем Эквадора. Однако в ходе визита эквадорского президента в Лондон этот вопрос поднят не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля во время визита в Мадрид президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу придется покинуть здание посольства в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Ассанжу придется покинуть посольство в Лондоне, сообщил президент Эквадора

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