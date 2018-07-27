Суд в Грузии вынес приговор по делу о содействии терроризму

Тбилиси, , 19:17 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор шести лицам, проходящим по делу о спецоперации на улице Габриэля Салоса в Тбилиси. По информации пресс-службы суда, все шестеро подсудимых признаны виновными в содействии терроризму, оказании услуг террористам и террористической организации и обеспечении их ресурсами.

По этим обвинениям Анатолий Б. осужден на 11 лет лишения свободы, Рамаз М. — на 12 лет, а Руслан А. и Зураб И. — на 10 лет.

Еще один подсудимый, Шоаип Б. признан виновным в членстве в иностранной террористической организации и оказании ее членам помощи в пересечении границы Грузии с целью подготовки групповых терактов (взрывов, нападений на людей, применении оружия, которые создавали угрозу гибели людей и нанесения им значительного имущественного ущерба), а также противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Ему присуждено 13 лет лишения свободы.

Такой же срок предстоит отбывать еще одному подсудимому Руслану Ш., который в настоящее время находится в побеге и которому приговор был вынесен заочно. Как и Шоаип Б., он обвиняется в членстве в иностранной террористической организации и оказании ее членам помощи в пересечении границы Грузии.

В сообщении суда говорится, что на закрытом судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, но суд счел их вину доказанной на основании имеющихся в деле и изученных в ходе судебного процесса доказательств.

Напомним, что спецоперация на улице Габриэля Салоса в Тбилиси была проведена 21−22 ноября 2017 года. Как позднее сообщила Служба госбезопасности Грузии, в ходе этой спецоперации были ликвидированы обвиняемый в терроризме Ахмет Чатаев и члены его преступной группировки.

26 декабря по следам этой спецоперации была проведена вторая спецоперация в Тбилиси и в селах Дуиси и Омало Ахметского района (Панкисское ущелье) и задержаны пять подозреваемых в связях с террористами граждан. Один из них, Темирлан Мачаликашвили во время этой операции был ранен в голову и скончался в больнице.

Как сообщила СГБ, «Темирлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и грозился привести в действие гранату. Для пресечения его намерений была применена пропорциональная сила и совершен выстрел, в результате которого Темирлан Мачаликашвили получил огнестрельное ранение в область головы». С этой версией категорически не согласны родители Темирлана Мачаликашвили и его односельчане, которые какую-либо его причастность к террористической организации отрицают и заявляют, что полиция выстрелила в него во сне.

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