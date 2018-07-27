Прогноз: БРИКС погубят противоречия между Индией и Китаем?

Москва, , 19:22 — REGNUM Актуальное значение БРИКС резко понизилось, так как все страны, входящие в эту группу, переживают внутренний кризис, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя саммит БРИКС, прошедший с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге (ЮАР).

«В Бразилии левое правительство сменилось правым, а в Индии стремительно нарастает национализм и очевидные антикитайские направления, — пояснил Кагарлицкий. — Китай занят нарастающим конфликтом с США, Южная Африка в БРИКС никогда не была центральным игроком, ну, а российские власти заинтересованы в политическом пиаре, причём БРИКС для этого больших возможностей не предоставляет».

Иными словами, по мнению Кагарлицкого, БРИКС и информационно, и содержательно уходит на задний план международной повестки, хотя эксперт и призвал не списывать эту организацию со счетов окончательно.

«У БРИКС есть определённый потенциал, но он будет востребован только после того, как все эти страны в той или иной мере преодолеют свои собственные кризисы и выйдут на новый виток развития», — отметил Кагарлицкий.

При этом он подчеркнул, что страны Запада не чувствуют со стороны БРИКС угрозы, так как эта группа стран более не представляет собой сплочённого экономического или политического блока.

По словам Кагарлицкого, США озабочены Китаем, но для Европы ситуация совсем иная, и та же Германия крайне заинтересована в дальнейшем росте Китая, чья значительная часть экспорта основана на сборке компонентов, поставляемых из ФРГ.

Кроме того, директор ИГСО подчеркнул, что страны БРИКС, помимо того, что они уже не являются сплоченной группой, ещё и конкурируют между собой.

«Особенно если взять Индию и Китай, — добавил Кагарлицкий. — Например, если американцы жалуются на китайский демпинг, то китайцы жалуются на индийский. Противоречия между Индией и Китаем нарастают с каждым днём, особенно учитывая ситуацию в Индии, где у власти крайне националистическое правительство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, участники саммита БРИКС, который прошёл Йоханнесбурге (ЮАР) с 26 по 27 июля, приняли декларацию по итогам работы за последние 10 лет. В этом документе лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР заявили о своей приверженности принципам взаимного уважения, суверенного равенства и демократии.

В числе прочего авторы декларации призвали мир активнее бороться с коррупцией и не предоставлять убежище уличённым в этом преступлении.

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