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В России считают перспективным экспорт мясной продукции в Китай

Политика

«Очень надеемся»

Тверь, 27 июля 2018, 19:14 — REGNUM  Экспорт российский мясной продукции в Китай перспективен, 27 июля сообщил журналистам российский вице-премьер Алексей Гордеев.

Комментируя расширение экспорта мясной продукции в 2018 году, Гордеев сказал:

«Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время официального визита в Тверскую область Гордеев заявил, что только с начала года в Турцию из России было продано 300 тысяч тонн мясной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван объем экспорта мясной продукции в Турцию с начала года

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Российско-китайские отношения
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