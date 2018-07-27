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«Дайте мне пулемет!» — экс-президент ЮАР прибыл в суд с песнями и толпой

Политика

Зума обвиняется в коррупции, мошенничестве, рэкете и отмывании денег

Кейптаун, 27 июля 2018, 19:33 — REGNUM  Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума прибыл в суд в Питермаритцбурге в окружении толпы сторонников, распевающих песни времен борьбы с апартеидом, 27 июля передает агентство Reuters.

В исполнении самого президента, обвиняемого в коррупции, мошенничестве, рэкете и отмывании денег, прозвучала, в частности, песня времен партизанской войны Umshini wami — «Дайте мне пулемет».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Зума был смещен с поста в феврале 2018 года, его сменил бывший вице-президент Сирил Рамафоса. Вскоре прокуратура ЮАР возобновила против Зумы антикоррупционное расследование, прекращенное в 2009 году.

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